Большой холодильник на колесах - завод в СКО освоил новый тип продукции

На заводе сейчас трудятся 210 человек. Выпуск нового вагона позволит создать еще 30 рабочих мест.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил аким СКО Кумар Аксакалов, передает zakon.kz.

Компания Cool Infinity реализует перспективный инвестпроект по производству вагонов-термосов. За два года выпущено 60 вагонов-термосов. С начала текущего года произведено 82 вагона. До конца года планируется собрать еще 57 вагонов и довести объем продукции до 5 млрд. тг. В Казахстане нет аналогов такому предприятию. Все основные процессы по изготовлению вагона делают местные заводчане, уровень локализации составляет 70%.

Также на заводе освоили новый тип продукции: рефрижераторный вагон. Это "большой холодильник на колесах". Скоропортящиеся продукты можно хранить в течение 21 дня. Установлено автоматическое оборудование с климат-контролем, управляется через смартфон. Спрос хороший. Интерес проявляют казахстанские и зарубежные компании. Большой заказ поступил от компании "Маслодел", - написал глава региона.

На заводе сейчас трудятся 210 человек. Выпуск нового вагона позволит создать еще 30 рабочих мест.

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