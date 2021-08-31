Новый учебный год: в полиции Алматы сделали заявление

Призываем неукоснительно соблюдать ПДД - обращение.

Полиция Алматы предупреждает об увеличении транспортного потока, сообщает zakon.kz.

В ведомстве отмечают, что это связано с началом нового учебного года.

Уже заметно осложнилась обстановка на дорогах города: увеличилось количество транспортных средств, что негативно отразилось на пропускной способности автомобильного трафика. Призываем участников дорожного движения строго и неукоснительно соблюдать ПДД, уважительно относиться друг к другу, а также заблаговременно корректировать маршруты своего передвижения, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что усилена работа патрульных нарядов полиции, которыми в "часы пик" будет обеспечено ручное регулирование дорожного движения по основным магистралям.

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