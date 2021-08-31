Экс-министр Ермекбаев попросил прощения у Токаева

Он выступил в ходе совешания.

Экс-министр обороны извинился перед Касым-Жомартом Токаевым, сообщает zakon.kz.

В ходе совещания, на котором президент представлял нового министра обороны, с речью выступил ушедший в отставку Нурлан Ермекбаев.

Он попросил прощения у Касым-Жомарта Токаева, родных и близких погибших, а также у пострадавших в результате трагических событий в Байзакском районе Жамбылской области, - отмечено в сообщении Акорды.

Ранее Токаев отправил в отставку Нурлана Ермекбаева - он подписал указ об освобождении министра от должности.

Теперь министром обороны является Мурат Бектанов.

27 августа после взрывов в Жамбылской области Нурлан Ермекбаев заявил, что готов уйти в отставку.

Моя главная цель - ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. Если вас интересует вопрос отставки, то после того, как я услышал эту новость, я принял для себя решение: я подам в отставку, я буду просить отставки. Все остальное решит вышестоящее руководство, - уточнил тогда он.

Напомним, что взрывы в Жамбылской области прогремели вечером 26 августа. По последним данным, погибли 15 человек.

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