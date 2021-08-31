Новым президентом Эстонии стал директор музея

Впервые за 30 лет президент Эстонии был избран на безальтернативной основе.

Парламент Эстонии на внеочередной сессии во вторник закрытым голосованием избрал президентом республики директора Национального музея Эстонии Алара Кариса, сообщает zakon.kz.

Во втором туре голосования в Рийгикогу (парламенте) его кандидатуру поддержали 72 депутата при необходимых 68 голосах, передает пресс-служба высшего законодательного органа Эстонии.

Карис является директором Эстонского национального музея.

Для победы в первом туре Алару Карису не хватило пяти голосов.

Этим завершилось голосование в парламенте. Его кандидатуру выдвинули обе правящие партии. Впервые за 30 лет президент Эстонии был избран на безальтернативной основе.

Карис родился 26 марта 1958 года в городе Тарту. Поступил на ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. В 1999 году стал профессором Тартуского университета. Позже он был ректором Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета. В 2017 году его избрали директором Эстонского национального музея.

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