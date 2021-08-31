Моргенштерн женился и устроил фотосессию без штанов

Радостную новость сам рэпер и его новоиспеченная жена рассказали поклонникам в Instagram.

Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) в последний день лета, как и обещал, женился на своей девушке, блогере Диларе Зинатуллиной, сообщает zakon.kz.

Радостную новость сам рэпер и его новоиспеченная жена рассказали поклонникам в сторис Instagram.

На одном из видео жених идет по подъезду, увешанному воздушными шарами: проведен традиционный обряд выкупа невесты.

Кадры со свадьбы Моргенштерна в своем Instagram опубликовала также известная телеведущая Ксения Собчак. Она выложила совместное фото с Алишером на фоне автомобиля.

Известный своими эпатажными выходками музыкант не стал делать исключения для собственного бракосочетания. После регистрации брака пара вышла к гостям церемонии и журналистам, а молодой муж снял брюки и исполнил непристойный танец с эротическим подтекстом. Телодвижения артиста гости и невеста восприняли одобрительным смехом, после чего молодые обменялись поцелуями.

Ранее этим летом возлюбленная Моргенштерна сделала ему предложение. Впоследствии уже сам музыкант сделал предложение своей девушке - во время съемок клипа "Nominalo".

Дилара и Моргенштерн встречались еще до всероссийской славы рэпера, в 2019-м пара распалась, однако затем воссоединилась вновь.

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