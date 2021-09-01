Семья погибшего в ДТП настаивает на новом расследовании

Вдова разрывается между детьми, работой и попыткой выяснить, как продвигается следствие.

Семья погибшего в ДТП мужчины требует повторного расследования. Родственники заявили, что полицейские подменили схему происшествия, а некоторые участники ДТП из нее и вовсе исчезли, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла ночью 1 июля. Две семьи из Петропавловска ехали на отдых на Балхаш. Машина впереди сбила лошадь. Водители, братья Владимир и Алексей Парахины, вышли помочь. Они видели аварийный знак, выставленный на дороге. Шли по обочине, а дальше – удар, передает Первый канал "Евразия".

Их сбивает иномарка и, увлекая за собой одного из братьев, улетела в кювет.

Я бегала туда и обратно, постоянно спрашивала, как ты себя чувствуешь, Он говорил: "Нормально, спасай Алексея". Он спрашивал, как дети, как я, что с машиной. Он не понял, что произошло, это было мгновенно. вдова Дарина Парахина

Дальше - больница. Младшего брата Владимира спасти не удалось. Старший еще шесть дней пролежал без сознания. Почти два месяца длится следствие. Но больше всего вопросов к схеме ДТП. Сначала в деле была одна, потом появилась вторая с поправками. Андрей Ткаченко - инструктор по вождению, но 15 лет проработал в правоохранительных органах. И его подчиненные первыми приезжали на место аварий. Но эта схема для него - китайская грамота.

Здесь только изображены те транспортные средства, которые, якобы, осуществили сбитие лошади. То, что произошло еще ДТП с пешеходом, не видно. Из чего он вышел, откуда он вышел, где он находился. инструктор по вождению Андрей Ткаченко

19-летний водитель Nexia и его пассажиры обошлись царапинами. Можно только предположить, что скорость на момент столкновения была такой, что парень не успел среагировать. Но почему столько вопросов к следствию? Ведь чудом выжившему Алексею пришлось доказывать, что он - пострадавший. И только на прошлой неделе его включили в дело как свидетеля.

У меня была разорвана рука, зашивали. Ахиллесова порвана, сломаны ребра, в легких была жидкость. В дальнейшем сделали операцию. Пришлось доказывать, что я тоже являюсь потерпевшим. А меня до этого момента не было в деле ни свидетелем, ни потерпевшим, никак. брат погибшего Алексей Парахин

Обсуждать правильность схемы полицейские не стали. Отметили, что дело заведено. Неосторожное вождение, повлекшее смерть. Статья, по которой водитель может сесть на срок до пяти лет, если докажут вину.

После излечения в обязательном порядке будет проведена судмедэкспертиза. Решение в отношении лица, допустившего наезд, будет принято по готовности всех экспертиз по уголовному делу и проведенных следственных действий с учетом собранных доказательств. начальник управления дознания департамента полиции Карагандинской области Алмаз Саламатов

Мне не дают эту информацию. Когда я спрашиваю номер телефона свидетелей, мне отказали, сказали, что телефонов у них нет. вдова Дарина Парахина

Семья требует нового расследования, наказать тех, кто заставил их пережить ад и мучиться от неведения. Вдова разрывается между детьми, работой и попыткой выяснить, как продвигается следствие. Дарина и Владимир совсем недавно отметили десятую годовщину их свадьбы.

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