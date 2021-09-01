Казахстанские призеры Паралимпийских игр вернулись домой

Родные, друзья и болельщики встретили их в аэропорту Алматы.

Казахстанские медалисты Паралимпийских игр в Токио вернулись домой, сообщает zakon.kz.

Родные, друзья и болельщики встретили их в аэропорту Алматы, передает Первый канал "Евразия".

Дзюдоисты, выступавшие в классе слабовидящих, завоевали три серебряные награды.

Несмотря ни на что, мы тренировались. Медаль хотели, но получили серебряную медаль. Не получилось "золото", будем готовиться на Францию. серебряный призер паралимпийских игр-2020 Даулет Темиржан

На этих Паралимпийских играх у Казахстана уже четыре призовых места. Помимо трех серебряных медалей у дзюдоистов, "золото" завоевал пауэрлифтер Давид Дегтярев. У нашей сборной еще есть шансы подняться в медальном зачете. 2-го, 3-го и 4-го сентября казахстанские спортсмены выступят в гребле на каноэ и таеквондо.

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