Советник Зеленского хочет переименовать страну в Русь-Украину

По его словам, это нужно для того, чтобы отобрать у России бренд "русских". Также политик считает, что Киев должен называть конфликт между двумя странами "русско-российской войной"

Украинское государство необходимо переименовать в Русь-Украину. Об этом заявил пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович, сообщает zakon.kz.

Политик сделал это заявление во время интервью, опубликованного на YouTube.

Арестович считает, что его страна должна носить двойное название — Русь-Украина. По его словам, это нужно для того, чтобы отобрать у России бренд "русских".

Советник главы офиса президента считает, что Киев должен называть конфликт между двумя странами "русско-российской войной". По мнению Арестовича, именно Украина является наследницей Руси, в то время как Россия может претендовать на это "с натяжкой".

В середине июля президент России Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней российский президент назвал бедой и трагедией "стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной". Он также указал на то, что русские и украинцы — это один народ.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киевская Русь — это мать истории Украины.

24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где она произошла, за тысячи километров. президент Украины Владимир Зеленский

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!