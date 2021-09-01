Врач предупредил об опасности "дельта-штамма" COVID-19 для детей

У детей чаще фиксируются массивные поражения легких, тромбозы, другие тяжелые проявления COVID-19.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил, что "дельта-штамм" коронавируса опасен для детей так же, как и для взрослых, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как пояснил Поздняков, и взрослые, и дети болеют более тяжело, чем год назад, особенно если у них уже есть фоновая патология.

Помимо этого, у детей чаще фиксируются массивные поражения легких, тромбозы, другие тяжелые проявления COVID-19, а также бывает и постковидный синдром. Речь идет и о мультисистемном воспалительном синдроме, который может возникать даже после легкого заболевания и требует госпитализации.

Таким образом, различия в тяжести заболевания между детьми и взрослыми, к сожалению, постепенно нивелируются. Хотя процент легких форм и у детей, и у взрослых выше, чем тяжелых, — заключил он.

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