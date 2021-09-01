Рейтинг Путина: народное недовольство достигло рекордного уровня

Последняя вспышка заболеваемости коронавирусом подорвала популярность Путина в России - Daily Express.

Опросы показывают, что последняя вспышка заболеваемости коронавирусом подорвала популярность Владимира Путина в России, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Президент России Владимир Путин руководит своей страной с 1999 года, так или иначе занимая один из руководящих постов. За последние 22 года он успел побыть как президентом, так и премьером, сохранив при этом высокий рейтинг одобрения. Но опросы показывают, что последняя вспышка заболеваемости коронавирусом подорвала его популярность, - пишет Daily Express.

По данным издания, на сегодняшний день рейтинг одобрения Путина составляет 61%, и это самый низкий показатель с 2020 года. В последний раз он падал так же низко в июле 2020 года, когда Россия продлила свой первый национальный карантин.

На тот момент президента одобряли всего 59% россиян, а 33% были настроены критически. Хотя впоследствии рейтинг закрепился и долгое время держался выше отметки 60%, начиная с июня этого года Путин неуклонно сдает позиции.

Когда в мае меры против коронавируса смягчились, в России начала расти инфляция. Рост потребительских цен в этом месяце составил 6%, при этом цены на продукты питания в натуральном выражении тоже выросли.

К июлю, когда его рейтинг упал до 64%, Россию охватила новая волна коронавируса. По данным Росстата, за один только месяц от коронавируса скончались 38 992 человек, причем пик заболеваемости достиг почти 55 000 человек в день.

Сейчас средняя заболеваемость за семь дней снизилась до 18 707, но симпатии россиян к Путину не вернулись. По данным агентства Statista, рейтинг его неодобрения достиг рекордного уровня в 37%. Это худший показатель за все правление Путина, так низко он падал лишь однажды, в ноябре 2013 года.

Агентство Statista опиралось на результаты опроса, проведенного совместно с московским Левада-центром.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!