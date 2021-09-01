Дети смотрят: Моргенштерн призвал запретить ММА бои

Он аргументировал это тем, что дети берут пример с бойцов и бьют друг-друга на улицах.

Известный российский рэпер Моргенштерн в интервью на Youtube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона предложил ввести цензуру и запретить ММА, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Он аргументировал это тем, что дети берут пример с бойцов и бьют друг-друга на улицах.

Угрожает ли мне что-то? Идиотов просто много. Особенно, когда на тебя выпендриваются ММА-шники — у них же фанаты какие. Во одно время они сплотились и такие: "Моргенштерн — плохо, убрать, запретить, цензура, развращает детей". Касательно этой ситуации я хочу выступить со встречным заявлением. Я хочу ввести цензуру и запретить ММА. Дети на вас смотрят и друг другу лица бьют на улицах. А про добивание лежачего — молчу. Что за спорт, где лежачего добивают? И все рады. Что это за фигня? Это по-мужски? Я предлагаю запретить ММА, ввести цензуру, — сказал Моргенштерн.

Алишер Моргенштерн — второй в рейтинге "50 самых успешных звезд России" по версии Forbes. Его доход за прошлый год составил $7,4 млн. За последний год он смог подняться в рейтинге на 19 позиций. По числу упоминаний в соцсетях скандальный музыкант занял первое место — о нем вспоминали 4 042 900 раз.

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