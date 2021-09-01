Потливость по ночам может быть симптомом рака крови

При лейкемии повышенная ночная потливость носит постоянный характер.

Повышенная потливость по ночам может свидетельствовать о раке крови, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Соответствующее исследование провели ученые британской благотворительной организации Blood Cancer UK.

При лейкемии повышенная ночная потливость носит постоянный характер. Исследователи провели опрос на наличие этой патологии у более 2 тысяч больных раком крови. У 31% респондентов наблюдалась потливость в ночное время даже до того, как им был поставлен диагноз.

Британские ученые предупреждают, что такой симптом не стоит игнорировать, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Также в статье Blood Cancer UK отмечается, что повышенная потливость связана с борьбой организма с болезней.

Некоторые виды рака можно определить на первых стадиях из-за проявления внешних симптомов. Онколог Сергей Тюляндин перечислил опухоли, которые сложно выявить в начале болезни.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!