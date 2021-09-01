Первая ракетка Казахстана начал с победы US OPEN-2021

Александр Бублик начал с победы US OPEN-2021.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик успешно стартовал на американском первенстве, передает zakon.kz.

В стартовом раунде казахстанец, который получил 31 номер посева, переиграл немецкого теннисиста Янника Ханфмана 6:0, 4:6, 6:2, 6:1, сообщает usopen.org.

Саша на победу потратил почти два часа игрового времени, при этом оформил 18 эйсов. Но и не обошлось без двойных ошибок, в этот раз на счету у Бублика их ровно 10.

Далее Александра по второму кругу турнира ждет хозяин местных площадок – Джек Сок. Данный матч назначен на 2 сентября.

Куандык Шынасилов

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