Первая ракетка Казахстана начал с победы US OPEN-2021

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Александр Бублик начал с победы US OPEN-2021.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик успешно стартовал на американском первенстве, передает zakon.kz.
В стартовом раунде казахстанец, который получил 31 номер посева, переиграл немецкого теннисиста Янника Ханфмана 6:0, 4:6, 6:2, 6:1, сообщает usopen.org.
Саша на победу потратил почти два часа игрового времени, при этом оформил 18 эйсов. Но и не обошлось без двойных ошибок, в этот раз на счету у Бублика их ровно 10.
Далее Александра по второму кругу турнира ждет хозяин местных площадок – Джек Сок. Данный матч назначен на 2 сентября.
Куандык Шынасилов
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