Зарина Диас проиграла чемпионке US OPEN-2017

20-летняя американка взяла вверх над Зариной в двух сетах.

Алматинская теннисистка не смогла преодолеть барьер первого круга на Открытом чемпионате США, передает zakon.kz.

Зарину Диас во второй круг соревнований не пустила молодая и талантливая американка Аманда Анисимова, сообщает usopen.org.

20-летняя местная спортсменка взяла верх над Зариной в двух сетах - 7:5, 6:2. Необходимо отметить, что Аманда уже была лучшей на первенстве США в 2017 году.

Четыре года назад она стала победителем US OPEN в юниорском разряде. Таким образом, после проигрыша Зарины Диас в женском одиночном разряде казахстанок, кроме Елены Рыбакиной, не осталось.

Куандык Шынасилов

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