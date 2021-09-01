В Нур-Султане горит торговый центр

Жертв и пострадавших нет.

Утром 1 сентября в одном из торговых домов Нур-Султана произошел пожар, сообщает zakon.kz.

Сегодня в 07:36 на пульт столичной Службы пожаротушения "101" поступило сообщение о пожаре в торговом доме "Тулпар" по улице Валиханова, 24 района Байконыр. Установлен ранг вызова #3, по прибытии пожарных расчетов установлено, что горят торговые бутики, расположенные на самом верхнем 4-м этаже 4-этажного торгового дома, говорится в сообщении МЧС.

На месте создан оперативный штаб пожаротушения, пожарные расчеты разделены на два боевых участка.

На данный момент на месте пожара задействовано 19 единиц техники и 71 человек личного состава столичного ДЧС.

Жертв и пострадавших нет.

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