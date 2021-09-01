После вакцинации от COVID-19 прививка от гриппа не нужна – врач

Получив прививку от COVID-19 иммунная система человека уже подготовлена к вирусам, считает специалист.

Врачи заявили, что прививаться от гриппа после вакцинации от COVID-19 не нужно, передает zakon.kz.

Об этом в эфире телеканала "Звезда" рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. По словам специалиста, интерфероновый статус повышается, иммунная система готова к контакту с вирусами. Организм сможет дать отпор и бактериям.

Вирусной прививки, я считаю, уже не нужно. Мы тем самым (вакцинацией от коронавируса. - Прим. ред.) иммунную систему на предмет вирусов уже подготовили. Интерфероновый статус уже повышается в этот период, и достаточно защиты есть от вируса простого гриппа, - объяснила терапевт.

Врач посоветовала после иммунизации препаратами от коронавирусной инфекции не давать лишних нагрузок на организм прививками против сезонного гриппа. В этом случае иммунитет будет работать так, как ему положено работать, обеспечивая защиту в том числе и против бактерий, и против вирусов.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок также считает, что прививка от гриппа в этом сезоне не нужна. Сейчас COVID-19 считается более тяжелым заболеванием. Тем же, кто все-таки хочет защитить себя еще и второй инъекцией, специалист посоветовал подождать примерно месяц.

Но есть и противоположные мнения специалистов. Терапевт и иммунолог Ирина Ярцева считает, что прививаться от гриппа все-таки нужно, так как каждая вакцина работает против конкретного вируса.

Если человек ежегодно делает вакцинацию от гриппа, то на его месте я бы продолжила это делать, - говорит Ярцева. Она порекомендовала подождать около двух недель, прежде чем сделать второй укол.

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