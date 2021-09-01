Успеть за 10 минут: как работает алматинская скорая помощь в пандемию

Из-за коронавируса руководство службы скорой алматинской скорой помощи Алматы усилило работу диспетчеров, принимающих звонки от населения, а также увеличило количество карет "скорой".

В городе Алматы - всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Рост числа заражений напрямую сказался на работе городской службы скорой медицинской помощи. В организации трудятся 351 врач, 1867 фельдшеров, 224 сотрудника из числа младшего медицинского персонала и 900 водителей. Как проходит обычный рабочий день сотрудников "скорой", рассказывает журналист zakon.kz.

Каждые сутки в Алматы в четыре смены дежурят 206 бригад скорой помощи, из них 65 - специализированных (реанимационные, бригады интенсивной терапии, врачебные) и 141 фельдшерская бригада.

В сутки на пульт "103" поступает более 6500 звонков.

Доступ в диспетчерскую службу скорой медицинской помощи имеют лишь операторы, администрация и IT-специалисты. Звонки от горожан принимают 16 фельдшеров по приему и передачи вызовов. Раньше их было в два раза меньше, но с началом пандемии работу усилили. В два раза увеличено количество входящих каналов связи, введена корпоративная связь для бригад скорой медицинской помощи и диспетчерской службы для снижения нагрузки на "103".

Час пик в работе диспетчеров - вечернее время.

Бывает, что владельцы смартфонов китайского производства не могут дозвониться до экстренных служб. В этом случае им следует набирать номер "9103". После дозвона на "103" первым делом записывается номер звонившего, чтобы иметь возможность связаться с ним при возникновении проблем на линии. Затем диспетчеру сообщают все остальные данные - имя, возраст, адрес, симптомы и пр.

Имеется специальное табло звонков - все вызовы фиксируются. На столах у диспетчеров, помимо компьютеров, по два телефона на случай, если на основной линии произойдет авария. На тот момент, когда корреспондент zakon.kz находилась в диспетчерской, ее сотрудники обработали 99% поступивших звонков. На смене с диспетчерами находятся пять старших врачей и старший фельдшер. Они помогают в экстренных ситуациях, поддерживают связь с бригадами.

Диспетчеры, отвечающие на звонки населения

В зале эвакуации работают диспетчеры направлений. Вызов переключают на них, если пациенту необходим выезд бригады. Здесь же находятся и три старших врача контроля.

Диспетчеры направления распределены по районам: "Север", "Юг", "Запад", "Восток", "Экватор", "Наурыз", "Центр" и "Кулагер", за каждым из которых закреплено определенное количество подстанций. Район определяется автоматически после заполнения электронной карты вызова диспетчером, который ответил на звонок.

Диспетчеры направлений

Они поддерживают связь с бригадами и со стационарами, куда в дальнейшем могут определить пациента. Старший врач, исходя из района и состояния пациента, определяет больницу, куда будет направлен пациент для госпитализации. Иногда в минуту может поступить 10 вызовов. Именно вызовов, а не просто звонков, - говорит заместитель директора по медицинской части Андрей Ложкин.

У диспетчеров направлений есть карта расположения всех бригад в городе, которая подключена к программе Wialon. Она предназначена для спутникового мониторинга за транспортом. Для удобства сотрудники IT-службы разработали цветовую схему. К примеру, зеленый означает, что машина свободна и бригада может принять вызов, если цвет желтый - транспорт проходит обработку и т. д. Время вызова, направление "скорой", как долго бригада находилась у пациента - вся информация фиксируется.

Независимо от того, принимает диспетчер звонки или направляет бригаду на вызов, он должен хорошо знать город. Конечно, перед ним всегда открыта карта, но умение ориентироваться по ней обязательно.

Расположение "скорых" по программе Wialon

Одна ставка диспетчера составляет не менее 150 отработанных часов в месяц, время работы на полторы ставки - около 226 часов. Кто-то работает только днем, с 08:00 до 18:00, кто-то - только ночью, с 18:00 до 08:00. Третья категория сотрудников трудится сутки, после которых они берут два-три дня отдыха.

Диспетчеры сидят перед компьютерами, отвечая на непрекращающиеся звонки. По внутреннему распорядку, а также согласно требованиям по охране труда и СНиП, они два часа работают, затем 20 минут отдыхают.

В это время они могут перекусить или созвониться с родственниками, - объясняет Ложкин А. А.

Бывает, что позвонившему на пульт "103" нужна лишь консультация. Однако диспетчеры не могут давать рекомендаций. В таком случае его переключают на старшего врача или дают номер единого медицинского call-центра или Центра телемедицины Алматы, где жители могут получить исчерпывающую информацию.

Землетрясение, пожар или другая чрезвычайная ситуация - диспетчеры остаются на своих рабочих местах при любых условиях. Они должны поддерживать связь с населением даже в ущерб собственной безопасности. В качестве компенсации им доплачивают за вредные условия работы и психоэмоциональную нагрузку.

По степени приоритетности на главном месте среди всех поступающих звонков - вызовы на ДТП, пожары, падение с высоты, утопление и другие происшествия, при которых может возникнуть угроза жизни и здоровью человека. В таких случаях счет идет на минуты.

"Скорой" в среднем требуется 10-15 минут, чтобы добраться до места. Но если у кого-то серьезные травмы, то пытаемся доехать быстрее, так как на кону человеческая жизнь. Бывает, что возникают препятствия в виде дорожных пробок или автотранспорта, водители которого не пропускают машину с сиреной и "мигалками". Многое зависит от сознательности и знаний людьми ПДД. На регулярной основе проводятся рейды совместно с сотрудниками дорожной полиции по отработке недопущения подобных ситуаций, - говорит Андрей Анатольевич.

За сутки каждая бригада в среднем выполняет до 15 вызовов, в числе которых: инфаркты, инсульты, несчастные случаи, роды, инфекции, а также и КВИ.

На "103" звонят и те, кто подозревает у себя коронавирус. Если предстоит выезд к пациенту с коронавирусом, то все члены бригады скорой помощи облачаются в костюмы индивидуальной защиты.

Фельдшеры в противочумных костюмах приехали к пациенту с ковидом

Поверх повседневной одежды надевают тканевый многоразовый комбинезон с капюшоном и длинными рукавами, на ноги - резиновые сапоги, на кисти рук - резиновые перчатки. Покрывающий голову капюшон фиксируется очками на резинке, нижнюю часть лица закрывает респиратор. Костюм застегивается, проникновение малейших потоков воздуха сводится к минимуму. При выдохе запотевают очки, а дышать и вовсе удается с трудом. В полном обмундировании фельдшеры находятся в течение всего времени, пока не вернутся обратно.

Прибыв на вызов, водитель остается в машине, два фельдшера поднимаются к пациенту. Один из них измеряет температуру, давление, пульс, показатель сатурации (уровень насыщения крови кислородом), а другой заполняет карту вызова, задавая дополнительные вопросы. Если у пациента показатели гемодинамики в пределах нормы, передается актив участковому врачу и мобильной бригаде территориальной поликлиники. Если пациент нуждается в госпитализации, бригада докладывает старшему врачу о его состоянии, а тот определяет эшелон инфекционного стационара.

Фельдшер заполняет карту вызова

После возвращения от пациента с ковидом на базу машина дезинфицируется, моется, как и противочумные костюмы фельдшеров. Маски, очки, перчатки отправляются на утилизацию. Медики уже привыкли к мокрой насквозь одежде после таких поездок, поэтому лишь отмахиваются:

Наша задача - оказать помощь и сделать для этого все от нас зависящее. Это наш выбор. Кто если не мы, верно?

Ближе к вечеру на территории станции - лишь одна-две машины и то ненадолго. Стоянка пустует из-за множества вызовов.

Дезинфекция машины "скорой" и пустая стоянка

Родные и друзья поддерживают сотрудников скорой медицинской помощи, понимая всю опасность и ответственность их работы. Участие близких помогает не выгореть полностью, хотя от усталости те порой валятся с ног.

Раньше, когда пандемия только начиналась, было сложно: не хватало ни людей, ни машин. До октября прошлого года на службу принимали молодых специалистов, выпускников медицинских колледжей. Повторится ли эта практика в нынешнем году, зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации в городе. Сегодня мы уже приспособились, выстроили графики дежурства, время и прочее. Администрация ежедневно проводит мониторинг и анализ текущей ситуации и вносит свои корректировки. Работа наша станет легче, если люди будут соблюдать предписанные санитарно-эпидемиологической службой меры: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, обработка рук антисептиками. Нужно беречься и вакцинироваться, чтобы выстроить защиту от распространения этой коронавирусной напасти, - подытожил заместитель директора ССМП Андрей Ложкин.

Анна Туманова

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