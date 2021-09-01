Родственники умершей в стоматологии девушки рассказали подробности

Родители Марии до сих пор не могут выйти из глубокого шока.

Отец и жених девушки, умершей в стоматологии Алматы, рассказали подробности происшествия, сообщает zakon.kz.

22-летняя Мария Сергеева решила перед свадьбой удалить зуб мудрости. Но врач убедил девушку избавиться сразу от четырех зубов. Ей обещали провести процедуру без последствий и боли - под общим наркозом. Но через шесть часов пациентки не стало. После анестезии у нее случился анафилактический шок. Она скончалась, не приходя в сознание.

Ей сказали: у тебя там 4 зуба. Еще и лечить 2 зуба надо, и чистить камни надо. И выставили ей счет в 420 тысяч. Анестезиолог с ней побеседовал: ты не бойся, не беспокойся, все будет нормально, все хорошо. Никаких проб ей не сделали, - рассказал подробности astanatv.kz отец девушки Александр Сергеев.

По словам отца, все это время под дверью стоматологии Машу ждал ее жених. Но вместо возлюбленной вышел врач. Парня завели в кабинет и сказали: Мария умерла. Семья Сергеевых уверена – ее можно было спасти, вызвав скорую помощь. Но "откачать" пациентку в стоматологии пытались самостоятельно.

Отправили здорового, нормального ребенка. А забрали труп. Сотрудники полиции сказали: где видеокамеры? "А у нас видеокамеры не работают". Еще сотрудник полиции возмущался: ну как это камеры не работают? Да вообще, говорит, у вас здесь бардак, - поделился отец.

Жених Марии Артур Литвинов до сих пор не может поверить в случившееся. Еще недавно пара строила радужные планы и предстоящей семейной жизни.

В этом году мы планировали свадьбу, детей, были мечты... Все рухнуло в один роковой день. После выведения из наркоза ей вкололи препарат, который бы облегчил выведение из наркоза. У нее случился анафилактический шок и сердце Марии не выдержало, - рассказал almaty.tv Артур Литвинов.

Родители Марии до сих пор не могут выйти из глубокого шока. Нелепая смерть лишила их любимой дочери. Ее похоронили в свадебном платье, в котором она должна была появиться на своем празднике.

Дочка... Она была великолепной, человек она - великолепный. Похоронили в свадебном платье, в фате, в белом гробу, как полагается незамужней женщине. С адвокатами сейчас ведем переговоры. Пусть все будет в соответствии с законом. Это не от нас зависит, лишение лицензии или нет. Как законом предписано, пусть так и будет, - добавил отец Марии Александр Сергеев.

Что же произошло во время медицинской процедуры и какой именно препарат был введен, пока неясно. В самой клинике комментировать трагедию отказались. Смерть девушки сейчас расследует полиция, работают эксперты.

Казахстанские же стоматологи в телефонном разговоре с журналистами предположили, что ошибку мог допустить анестезиолог. Но озвучить свои доводы на камеру специалисты отказались.

По информации ДП Алматы, проводится досудебное расследование по статье 317, ч.3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

За ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей медработникам может грозить до пяти лет тюрьмы.

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