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Антуан Гризманн вернулся в "Атлетико"

Фото: Instagram.com / antogr... 1 сентября 2021, 10:17

"Атлетико" официально подтвердил переход Антуана Гризманна в команду.

Нападающий испанской Барселоны Антуан Гризманн перешел в мадридский "Атлетико", передает zakon.kz.

Француз перебрался в стан своей прежней команды на правах аренды, с возможным продлением до конца 2022 года, сообщает fcbarcelona.

Необходимо отметить, что игрок сборной Франции уже играл в Атлетико, пока, два года назад не перешел в Барселону, за рекордные 120 000 000 евро. 30 летний Гризманн в футболке Барсы провел 102 матча.

По данным издания, стоимость Антуана Гризмана на футбольном рынке снизилась в два раза, он сейчас оценивается в 60 миллионов евро.

Куандык Шынасилов

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