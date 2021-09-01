Два региона Казахстана вышли из "красной" зоны

Приложение zakon.kz
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Теперь в "желтой" зоне две области.
Восточно-Казахстанская и Жамбылская области перешли в "желтую" зону, сообщает zakon.kz.
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 сентября.
Ситуация выглядит следующим образом:
- в "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
- в "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская области.
- в "зеленой" зоне: Туркестанская область.
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