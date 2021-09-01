Послание президента народу Казахстана - видео

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Это третье послание главы государства.
Послание президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана транслировалось по радио и ТВ, сообщает zakon.kz.
Глава государства выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента.
Это третье Послание главы государства.
1 сентября 2020 года выступление главы государства длилось более полутора часов. Президент затронул массу важных вопросов для государства и его жителей. Касым-Жомарт Токаев тогда озвучил 7 основных принципов нового экономического курса.
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