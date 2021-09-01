Послание президента народу Казахстана - текстовая трансляция

Zakon.kz ведет текстовую трансляцию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в парламенте с посланием народу Казахстана. Он говорил о приоритетных целях социально-экономического развития страны на предстоящий период. Zakon.kz вел текстовую трансляцию.

11:00 Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин сообщил, что в парламенте присутствуют премьер-министр, депутаты Сената и Мажилиса.

11:02 Касым-Жомарт Токаев объявил об открытии сессии Мажилиса. Заиграл гимн Казахстана.

11:05 Первая часть выступления коснулась экономического развития страны после пандемии. Для этого будет принята Дорожная карта развития до 2025 года.

Ближайшее десятилетие будет сложным. Это надо сказать уже сейчас, - заявил президент.

11:10 Президент сказал, что в стране нужно внедрить бюджетные правила. По его словам, нужен свод правил по управлению государственными финансами. Он поручил до конца года разработать такую концепцию.

11:12 Глава государства поручил создать единую национальную геологическую службу. Ее роль - сервисная поддержка инвесторов. По словам президента, нужно разработать цифровую базу данных по недрам и открыть инвесторам доступ к базе.

11:15 Токаев высказался о ценах на продукты питания. По его словам, необходимо установить единый контроль над ценами на продукты.

Монополизация данного рынка недопустима. Пора навести порядок в этом деле, - заявил президент

11:18 О ветеринарии. Глава государства сказал, что в этой области нужно навести порядок. Необходима цифровизация. Он поручил правительству провести реформу в сфере ветеринарии до конца года.

11:22 Цифровизация важна для Казахстана. Необходимо подготовить не менее 100 тыс. IT-специалистов. Бизнес процессы госорганов должны быть переведены в цифровой формат. Предстоит создать современные центры обработки данных, которые должны обслуживать соседние государства. Казахстан должен стать цифровым хабом.

11:26 Президент считает, что в стране нужно улучшить систему здравоохранения. Он остановился на казахстанской вакцине от коронавируса. Несмотря на то, что в стране идет кампания по вакцинации, некоторые выступают против вакцинации. Такие люди должны понимать, что они вредят другим, сказал Токаев. Несмотря на наличие отечественной вакцины, необходимо закупить еще и зарубежные вакцины от коронавируса.

Необходимо привлекать инвесторов в сферу фармацевтики. Сейчас только 17% медоборудования создается в Казахстане, к 2025 году 50% медоборудования должно создаваться внутри страны.

11:31 1,2 трлн тенге выделят на образование педагогов. Государство продолжит политику поддержки учителей, сказал президент. Перед Минобразования стоит задача по адаптации учебных программ к новым реалиям. Солдатов срочной службы необходимо обучать рабочим специальностям.

Возникла еще одна проблема, можно сказать беда. Дети бросают обучение, считая, что это не нужно, - сказал президент.

Профильному ведомству нужно обеспечить качество высшего образования.

11:38 Госаппарат должен работать в интересах населения. Нужно активизировать механизм независимых соцопросов, чтобы знать, как реально люди оценивают работу акимов. Аппарату президента нужно подготовить меры для реализации этих предложений.

11:42 В стране необходимо разработать закон о развитии агломераций и комплексной застройки городов.

11:45 Экология. Важна чистота воздуха. Поэтому нужен переход на газ. Кроме того, необходимо научиться экономить воду, а также обеспечить казахстанцев чистой питьевой водой.

11:48 Для качественного развития нужна энергия. Помимо возобновляемых, нужно задуматься о другом виде энергии. Мировое сообщество говорит о мирном атоме. Поэтому нужно обсудить вопрос рационально, в течение года нужно подумать о развитии безопасной и атомной энергетики, подготовить инженеров-атомщиков. Также необходимо подумать о водородной энергии. Правительству поручено подготовиться и к этому вопросу.

11:51 Правительству надо принять новую концепцию миграционной политики. Необходимо поддерживать переселенцев с юга на север Казахстана.

11:53 Политическая модернизация. Нельзя ограничиваться тем, чего мы достигли: прямые выборы сельских акимов, графа "против всех" в избирательных бюллетенях. Нужно продолжать политические реформы, сказал президент.

По словам Токаева, в 2024 году пройдут выборы акимов районов. У власти помимо женщин и молодежи должны быть люди с особыми потребностями, поэтому нужно ввести квоты для людей с особыми потребностями.

12:00 Граждан беспокоит рост мошенничества. Генпрокуратуре нужно разработать меры по противодействию мошенничеству. Кроме того, правоохранительным органам необходимо продолжить борьбу с бытовым насилием и наркоторговлей.

12:02 Поддерживая плюрализм мнений, государство будет жестко пресекать любые формы радикализма.

Мы не позволим нарушать наш суверенитет и территориальную целостность. Нельзя допускать дискриминации по национальному, религиозному принципу, - заявил президент.

В Казахстане есть только один государственный язык - это казахский. Официальный язык - русский, его использованию препятствовать нельзя. Все граждане, которые связывают будущее с Казахстаном должны учить казахский, сказал президент.

12:10 Правительство должно разработать мягкие меры для увеличения зарплаты сотрудников. Нагрузку на Фонд оплаты труда нужно сделать более понятной и простой. Нужно внедрить единый платеж с фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки до 25%. Это позволит вывести из тени тысячи сотрудников.

Необходимо пересмотреть уровень минимальной заработной платы. Он не повышался с 2018 года. Мировой коронакризис усилил давление на доходы населения. По уровню минимальной зарплаты Казахстан уступает странам СНГ. С 1 января 2022 года минимальная зарплата должна достичь 60 тыс. тенге, - сказал президент.

12:20 Касым-Жомарт Токаев обратился к депутатам. Он сказал, что им нужно качественно разрабатывать законопроекты. Предстоит много работы. Все трудности мы преодолеем, все сложности победим, заявил президент.

Все, кто сомневается в курсе главы государства, не справляется с работой, возможно, хочет каким-то образом отсидеться, уклоняются от своих обязанностей, от поручений президента, мне кажется должны уйти с занимаемых постов. Сейчас вы встаем в решающий этап нашего развития, госаппарат обязан работать как единый механизм. Только в таком случае мы обеспечим достижение поставленных целей, - завершил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

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