Финалист токийской олимпиады проиграл на старте US OPEN-2021

Он уступил южноафриканцу Ллойду Хариссу.

Россиянин Карен Хачанов не смог пройти первый круг Открытого чемпионата США по теннису, передает zakon.kz.

На старте этих состязаний Хачанов, посеяный под номером 25, в пяти сетах уступил южноафриканцу Ллойду Хариссу 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6, сообщает usopen.org.

Второй игровой день американского турнира вообще стал крахом для многих фаворитов.

Вслед за российским теннисистом категорию одиночного разряда покидают известные и титулованные игроки в лице Пабло Каррено де Буста (9), Алекс де Минор (14), Лоренцо Сонего (20), Давид Гоффен (27) и Фабио Фонини (28).

В женской части соревнований не смогут продолжить борьбу Вероника Кудерметова (29), Каролин Мухова (22) и Юлия Путинцева (31).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!