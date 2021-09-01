Финалист токийской олимпиады проиграл на старте US OPEN-2021

Приложение zakon.kz
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Он уступил южноафриканцу Ллойду Хариссу.
Россиянин Карен Хачанов не смог пройти первый круг Открытого чемпионата США по теннису, передает zakon.kz.
На старте этих состязаний Хачанов, посеяный под номером 25, в пяти сетах уступил южноафриканцу Ллойду Хариссу 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6, сообщает usopen.org.
Второй игровой день американского турнира вообще стал крахом для многих фаворитов.
Вслед за российским теннисистом категорию одиночного разряда покидают известные и титулованные игроки в лице Пабло Каррено де Буста (9), Алекс де Минор (14), Лоренцо Сонего (20), Давид Гоффен (27) и Фабио Фонини (28).
В женской части соревнований не смогут продолжить борьбу Вероника Кудерметова (29), Каролин Мухова (22) и Юлия Путинцева (31).
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