Государство не должно помогать банкирам – Токаев

Приложение zakon.kz
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Он поручил правительству совместно с Агентством по финансовому регулированию до конца года внести соответствующий законопроект в Парламент.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о снижении уровня стрессовых активов, передает корреспондент zakon.kz.
Большое значение имеет работа по снижению уровня стрессовых активов. Мы приняли решение, что государство не должно помогать банкирам. Вместе с тем, замороженные активы нужно возвращать в экономический оборот, исключительно на рыночной основе. Для этого нужна законодательная база, - сказал глава государства в своем Послании народу страны.
Он поручил правительству совместно с Агентством по финансовому регулированию до конца года внести соответствующий законопроект в Парламент.
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