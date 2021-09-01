Токаев о ситуации в Афганистане: Нужно готовиться к наихудшему варианту

Ряд поручений Вооруженным силам дал президент из-за ситуации в Афганистане.

Ситуация в Афганистане ставит задачу перезагрузить оборонно-промышленный комплекс и военную доктрину страны, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Ситуация в Афганистане, общее нарастание глобальной напряженности ставит задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины. Укрепление обороноспособности, повышение оперативности, реагирование на угрозы также должны стать приоритетами государственного значения, - заявил в ежегодном Послании народу страны Токаев.

По его словам, нужно готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий.

Глава государства добавил, что в высшей степени актуальным стало моделирование рисков, исходящих извне.

Следует проводить стресс-тесты, прорабатывать сценарии, на основе которых будут разрабатываться и корректироваться планы действий госаппарата, - отметил президент.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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