Повысить самодостаточность бюджетов местного самоуправления хотят в Казахстане

По итогам 2020 года налоговые и неналоговые поступления в сельские бюджеты покрыли затраты бюджета местного самоуправления только на 13,4%.

Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам местного самоуправления" разработало Министерство национальной экономики РК, сообщает zakon.kz.

В частности, проект призван решить существующую проблему, когда бюджеты местного самоуправления имеют низкую самодостаточность (15% от общего объема бюджета МСУ), а бюджетные процедуры достаточно трудозатратны. Соответственно, передача дополнительных полномочий на сельский уровень затруднена.

Также имеются проблемы по надлежащему содержанию объектов коммунальной собственности в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на них.

При этом оформление объектов коммунальной собственности требуют выделения значительных средств из бюджета. Устаревшие требования к категориям населенных пунктов не позволяют гражданам пользоваться льготами или государственными программами по поддержке сельских территорий, - говорится в документе.

Также отмечается необходимость расширения доходной базы аппаратов акимов городов районного значения, села, поселка, сельского округа, путем передачи налогов и платежей, поступающих в вышестоящие бюджеты.

По итогам 2020 года налоговые и неналоговые поступления в сельские бюджеты покрыли затраты бюджета местного самоуправления только на 13,4%.

В этой связи наблюдается высокий уровень финансовой зависимости сельских округов от вышестоящих акиматов и низкий уровень заинтересованности граждан участвовать в местном самоуправлении, - отмечают в МНЭ.

В связи с чем предлагается принять поправки в ряд законов:

в Бюджетный кодекс РК в части передачи представительному органу – Кенес полномочий по утверждению бюджета МСУ и упрощения бюджетных процедур, а также передачи с вышестоящих уровней на уровень МСУ дополнительных доходных источников;

в части передачи представительному органу – Кенес полномочий по утверждению бюджета МСУ и упрощения бюджетных процедур, а также передачи с вышестоящих уровней на уровень МСУ дополнительных доходных источников; в закон "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" внести изменения в определение статуса регионов и населенных пунктов;

внести изменения в определение статуса регионов и населенных пунктов; в законе "О государственном имуществе" расширить имущественные права городов районного значения, сел, поселков и сельских округов.

Также предлагается внести поправки в законы "О правовых актах", "О медиации", "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", "О доступе к информации", "О пастбищах", "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан" и т.д.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 сентября.

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