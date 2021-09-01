Токаев о ценах на продукты: Пора навести порядок

Необходимо обеспечить единый контроль над ценами на продукты, начиная от производителя.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разграничить ответственность и обеспечить единый контроль над ценами на продукты, передает корреспондент zakon.kz.

Об огромном аграрном потенциале Казахстана говорится много. Но в сфере АПК накопилось не мало проблем. Прежде всего - это неэффективное ценообразование и распределение продовольственных товаров. Ранее я говорил о важности создания сети оптово-распределительных центров. Эта задача находится на стадии реализации. Важно обеспечить доступ к ним мелких сельхозтоваропроизводтлей, включая личные подсобные хозяйства. Монополизация данного рынка недопустима, - сказал глава государства в своем Послании народу страны.

Он отметил, что необходимо обеспечить единый контроль над ценами на продукты, начиная от производителя.

Сейчас за эту работу отвечает несколько ведомств. После очередного скачка цен они вместо вдумчивого анализа и принятия эффективных мер начинают кивать друг на друга. Пора навести порядок в этом деле. Следует разграничить зону ответственности, определить один орган в качестве основного, прописать четкие регламенты взаимодействия остальных ведомств. Правительство должно принять решение по этому вопросу в месячный срок, - поручил Токаев.

Ранее Президент сообщил о создании национальной геологической службы. Также заявил, что государство не будет помогать банкирам.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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