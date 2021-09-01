Не менее 100 тыс. высококлассных IT-специалистов хотят подготовить в Казахстане

Экспорт услуг и товаров цифровой отрасли к 2025 году должен достичь как минимум 500 млн долларов.

Стране нужны молодые, образованные и мотивированные кадры, заявил в послании народу страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

В современном мире одним из главных факторов конкурентоспособности является глубинная цифровизация. Для Казахстана крайне важен трансферт современных цифровых технологий. Внедрение элементов индустрии 4.0, мы должны активно работать с нашими стратегическими партнерами за рубежом. При этом важно взращивать и усиливать современный IT-сектор. Стране нужны молодые, образованные, мотивированные кадры. В рамках Национального проекта по цифровизации необходимо подготовить не менее 100 тысяч высококлассных IT-специалистов, – заявил Токаев.

Он добавил, что экспорт услуг и товаров цифровой отрасли к 2025 году должен достичь, как минимум, 500 млн долларов, однако эти и другие задачи потребуют полной цифровой перезагрузки государственного сектора.

Здесь, по его словам, главной давней проблемой является отсутствие эффективной интеграции информационных систем госорганов.

Данный вопрос требует кардинального решения и, желательно, в ближайшие сроки. Во-первых, предстоит выстроить принципиально новую архитектуру цифрового правительства. Все IT-инициативы госсектора будут основываться исключительно на новой платформе казахстанского гостеха. Она исключит дублирование, неэффективные затраты и бюрократию. 100% госуслуг станут доступны гражданам со смартфонов. Во-вторых, мы запускаем центр цифровой трансформации, в котором все бизнес-процессы госорганов будут пересмотрены и переведены в цифровой формат, – объяснил глава государства.

Также, как поручил Президент, необходимо создать платформу взаимодействия национальных компаний с IT-сообществом, чтобы цифровые потребности и запросы квазигоссектора максимально обеспечивались силами отечественных компаний.

В-четвертых, необходимо поэтапно расширять и обновлять линии передачи данных, сопрягая их с международными коридорами. Предстоит создать современные центры обработки данных, которые могут обслуживать соседние страны. Мы должны реализовать свой огромный информационно-телекоммуникационный потенциал. В новую цифровую эпоху он будет иметь геополитическое значение. Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части Евразийского региона. Для решения данной задачи нужно усиливаться, естественно, в кадровом плане. Я прошу премьер-министра представить мне свои предложения, – заключил Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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