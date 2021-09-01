Дети бросают школу, потому что не видят в ней необходимости - Токаев

Адаптировать учебные программы к новым реалиям - такое поручение дал Касым-Жомарт Токаев.

Адаптировать учебные программы к новым реалиям - такое поручение дал Президент Касым-Жомарт Токаев на открытии второй сессии седьмого созыва Парламента, выступая с Посланием народу Казахстана РК, передает корреспондент zakon.kz.

В условиях глобальных изменений велика вероятность, что получаемые знания устареют раньше, чем выпускник выйдет на рынок труда. Поэтому перед профильным министерством стоит неотложная задача по адаптации учебных программ к новым реалиям, - сказал Токаев.

По словам президента, итоги дистанционного обучения в период пандемии свидетельствуют о недостаточной эффективности национальных телекоммуникационных сетей.

Это привело к большому количеству учащихся, не владеющих базовыми элементарными знаниями. Возникла еще одна проблема, можно сказать, беда - дети бросают школу, потому что не видят в ней необходимости. Правительству поручается самым серьезным образом заняться решением этого вопроса. В частности, повышением качества информационных систем для удаленного формата обучения. Наше образование должно быть доступным и инклюзивным, - подчеркнул глава государства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!