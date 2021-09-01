К 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии - Токаев

Президент поручил правительству и Самрук-Казына изучить возможность безопасной экологической атомной энергетики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и Самрук-Казына изучить возможность безопасной экологической атомной энергетики, передает корреспондент zakon.kz.

К 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии. Мировой опыт подсказывает наиболее оптимальный выход - мирный атом. Вопрос непростой, поэтому к его решению нужно подойти максимально рационально, без домыслов и эмоций. В течение года правительство и Самрук-Казына должны изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики, - поручил Токаев в Послании народу страны.

По словам президента, данный вопрос необходимо рассмотреть и с точки зрения развития инженерного дела, формирования нового поколения квалифицированных инженеров-атомщиков в нашей стране.

Перспективным направлением также является производство зеленого водорода, водородная энергетика в целом. Правительству поручается подготовить предложения и по данному вопросу, - добавил глава государства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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