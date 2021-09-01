В СКО наступивший на гвоздь мужчина скончался от столбняка

Он был доставлен в приемный покой районной больницы.

В селе Новоишимское Северо-Казахстанской области мужчина заразился столбняком после того, как наступил на гвоздь на стройке, сообщает zakon.kz.

54-летний гражданин Узбекистана, прибывший в Казахстан на заработки, госпитализирован в центральную больницу района Габита Мусрепова, где впоследствии скончался, сообщает Петропавловск.news.

В управлении санитарно-эпидемиологического контроля района Габита Мусрепова расследуют случай смерти от столбняка.

Гражданин Республики Узбекистан в 2020 году прибыл в район по работе, для строительства и ремонта зданий. 21 августа при проведении строительных работ мужчина поранил ногу ржавым гвоздем на правой стопе. — 25 августа после 22 часов у мужчины наблюдалось запрокидывание головы назад и появление спазма челюсти. За медицинской помощью он не обращался. В связи с сохранением жалоб 26 августа была вызвана бригада скорой помощи. Пациент был доставлен в приемный покой районной больницы. На момент осмотра отмечался спазм челюсти, скованность по ходу всего позвоночника, выраженная слабость. На основании наличия эпидемиологического анамнеза и клинической картины выставлен диагноз: столбняк. Прививочный статус больного неизвестен, — сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов.

По его словам, была проведена экстренная вакцинация. С момента поступления в стационар состояние пациента оставалось без видимых изменений, стабильно тяжелое. 28 августа он скончался.

Столбняк – это острая инфекционная болезнь, вызываемая спорами бактерии Clostridium tetani. Эти споры обнаруживаются повсюду: в окружающей среде (особенно в почве), золе, кишечнике/фекалиях животных и людей и на поверхности кожи и ржавых инструментов, таких как гвозди, иглы, колючая проволока и другие. В связи с высокой устойчивостью спор к высоким температурам и большинству антисептиков они могут жить годами.

Любой человек может заболеть столбняком, но чаще всего и в наиболее тяжелой форме подвержены люди, которые не были в достаточной мере иммунизированы вакцинами, содержащими столбнячный анатоксин.

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