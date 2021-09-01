В Шымкенте к новому учебному году открылось 20 новых школ

Новый учебный год мы начинаем без аварийных школ - аким.

В Шымкенте успешно реализуется государственная образовательная программа. В новом учебном году в городе было открыто 20 новых школ, построены два дополнительных здания к школам, ликвидированы аварийные школы, а количество трехсменных школ сокращено с 14 до 9 школ.

До конца года откроются еще 4 новые школы.

По поручению президента образовательная инфраструктура в Шымкенте стремительно развивается, - сказал глава Шымкента Мурат Айтенов во время осмотра новой школы, построенной в микрорайоне Туран.

"Новый учебный год вот-вот начнется накануне 30-летия нашей Независимости. За годы Независимости город Шымкент добился больших успехов в сфере образования. Тридцать лет назад в городе было всего 72 школы с 69 тысячами учащихся, сейчас - 203 школы с более чем 233 тысячами учащихся. В школах города начали новый учебный год 233 879 учеников. Это на 8 тысяч больше, чем в прошлом году. Из них 25 000 учеников впервые пошли в школу.К 2025 году планировалось построить 72 школы. Из них 24 школы запланированы на этот год, 20 из которых открыты в начале учебного года. Кроме того, были построены дополнительные корпуса для двух школ. До конца года планируется достроить еще 4 школы. Новый учебный год мы начинаем без аварийных школ. Хочу отметить, что к 2023 году проблема трехсменных школ в городе будет полностью решена", - сказал Мурат Айтенов в своей поздравительной речи.

Аким города отметил, что для обеспечения безопасности детей, школы оснащены системой видеонаблюдения, установлены турникеты, тревожные кнопки, ведется системная работа по укреплению материально-технической базы школ. Кроме того, в целях обеспечения оборудованием новой модификации проведены работы по установке в 263 кабинетов 178 интерактивных досок. В результате доля предметных кабинетов, оснащенных новым модифицированным оборудованием, достигла 65%. Эта работа будет продолжена.

Стоит отметить, что в связи с эпидемиологической обстановкой первый звонок прозвучал только для первоклассников, с соблюдением всех санитарных мер. Для учащихся остальных классов был организован классный час с соблюдением санитарных требований.

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