Талантливым школьникам в Казахстане будут предоставлять гранты и давать премии

Наше образование должно быть доступным и инклюзивным - президент.

Гранты и премии будут предоставлять талантливым школьникам. Также поощрения будут и для их учителей. Об этом сообщил на открытии второй сессии седьмого созыва парламента, выступая с Посланием народу Казахстана РК, президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Возникла еще одна проблема, можно сказать, беда. Дети бросают учебу, потому что не видят в ней необходимости. Правительству поручаю самым серьезным образом заняться решением этого вопроса. В частности, повышением качества информсистем для удаленных форматов обучения. Наше образование должно быть доступным и инклюзивным, - сказал президент.

Наряду с этим Токаев отметил, что есть и позитивные новости.

В этом году сразу несколько казахстанских школьников стали победителями и призерами международных турнирных олимпиад. Таких талантливых детей нужно серьезно поддерживать. Мы будем предоставлять им гранты, для поступления в вузы на внеконкурсной основе, выплачивать единовременные денежные премии, - заявил он.

По словам главы государства, также следует поощрять морально и материально педагогов, воспитавших таких ребят.

Принципиально важно поддерживать детей из социально-уязвимых семей в рамках всеобуча. Меры материальной поддержки следует дополнить образовательным проектом «Цифровой учитель». Системе образования нужны мотивированные и квалифицированные педагоги. Считаю, что переобучение учителей требуется проводить раз в три года, а не в пять, как сейчас. Ведь именно они должны быть носителями новых знаний, настоящими просветителями. При этом нельзя допускать случаев, когда педагоги проходят курсы за свой счет, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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