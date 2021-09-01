По факту пожара в торговом доме столицы возбуждено уголовное дело

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На данный момент сообщений о пострадавших в полицию не поступало.
По факту пожара в столичном торговом доме "Тулпар" возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Департаменте полиции города, передает zakon.kz.
Сегодня в 7.36 на канал "102" поступил вызов о том, что в торговом доме "Тулпар" пожар. Силами ДП г. Нур-Султан оцеплены близлежащие улицы Тараз и Уалиханова, от улицы Сейфуллина до проспекта Богенбай батыра. Жителей и гостей столицы просим воздержаться от посещения данного участка, - говорится в сообщении.
На месте пожара задействована спецтехника. Совместно с ДЧС обеспечивается ликвидация пожара. Причина и площадь возгорания устанавливаются.
Для определения размера причиненного ущерба создан оперативный штаб в составе представителей акимата и руководства торгового дома.
На данный момент сообщений о пострадавших в полицию не поступало. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование, - заключили в ДП.
Как сообщалось, рано утром в столичном торговом доме произошел пожар. В тушении пожара было задействовано 19 единиц техники и 71 человек личного состава столичного ДЧС.
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