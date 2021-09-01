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Токаев обратился к чиновникам, которые "решили отсидеться"

Фото: pixabay.com 1 сентября 2021, 12:57

Госаппарат обязан функционировать как единый механизм.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления с Посланием попросил чиновников, которые не справляются со своей работой, уйти в отставку, передает корреспондент zakon.kz.

Все, кто сомневается в курсе главы государства, не справляется с работой, возможно, хотят каким-то образом отсидеться, уклоняются от выполнения поручений Президента, мне кажется, должны уйти с занимаемых постов. Сейчас мы вступаем в решающий этап нашего развития. Госаппарат обязан функционировать как единый механизм. Только в таком случае мы обеспечим достижение поставленных целей, - предупредил глава государства.

Ранее Президент сообщил о повышении минимальной заработной платы до 60 тысяч тенге. Высказался о росте цен на продукты питания и ситуации в Афганистане. Сообщил о создании национальной геологической службы.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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