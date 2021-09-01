Заморозки и сильные дожди ожидаются в Казахстане 

Также ожидается спад жары.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 2-4 сентября, передает zakon.kz.

Холодный северо-западный антициклон, вызвавший понижение температуры воздуха в северной половине страны, смещаясь в восточном направлении, вызовет ночные заморозки на поверхности почвы в северных регионах Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Погода на большей части республики под влиянием антициклона сохранится без осадков, за исключением западных регионов страны, а также горных районов юго-востока, где под влиянием атмосферных фронтов 2-3 сентября ожидаются сильные дожди с грозами и усилением ветра.

На большей части страны ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем до 25-30, в южной половине республики - до 37 градусов тепла. Лишь на западе страны ожидается спад жары до 17-25 тепла, - сообщили в ведомстве.

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