Единый платеж из фонда оплаты труда для малого бизнеса внедрят в Казахстане

Президент добавил, что это простимулирует бизнес вывести из тени тысячи сотрудников.

Выступая с Посланием народу Казахстана, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости снижения нагрузки на фонд оплаты труда для микро и малого бизнеса с 34% до 25%, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Токаева, нагрузку на фонд оплаты труда необходимо сделать более понятной и простой.

Это особенно ощутимо для микро и малого предпринимательства. Предлагаю внедрить для такого бизнеса единый платеж с фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34% до 25%, - сказал глава государства.

Президент добавил, что это простимулирует бизнес вывести из тени тысячи сотрудников, которые смогут стать полноценными участниками пенсионной системы, системы социального и медицинского страхования. При этом он предупредил, что в этом вопросе нельзя допустить кампанейщины.

Необходимо подготовить соответствующие платежные системы, чтобы избежать сбоев и издержек для бизнеса. Система должны заработать с 1 января 2023 года, - поручил Токаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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