Фонд поддержки креативной индустрии могут создать в Казахстане

Молодые и талантливые скульпторы, художники, театралы, музыканты, литераторы, которые осваивают новые жанровые форматы и постоянно экспериментируют, но при этом выживают за счет меценатов.

Молодые и талантливые скульпторы, художники, театралы, музыканты, литераторы остаются без поддержки. Об этом заявил, выступая с Посланием народу Казахстана, Президент РК Касым-Жомарт Токаев и поручил рассмотреть создание фонда поддержки креативной индустрии, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас государство почему-то чаще всего финансирует только проекты определенных деятелей, которые с удовольствием поглощают бюджеты, - констатировал Токаев.

Президент добавил, что молодые и талантливые скульпторы, художники, театралы, музыканты, литераторы, которые осваивают новые жанровые форматы и постоянно экспериментируют, выживают за счет меценатов.

Они остаются как бы в андерграунде. А ведь благодаря им казахстанская культура приобретает глобальное звучание. Поэтому правительству совместно с экспертами нужно до конца года представить план практических мер, направленных на продвижение новой культуры и ее талантливых представителей, - указал президент.

На его взгляд, следует рассмотреть возможность создания фонда поддержки креативной индустрии.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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