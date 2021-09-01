Правила оказания первичной медико-санитарной помощи утвердили в Казахстане

ПМСП осуществляют работу по нескольким принципам.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 24 августа 2021 года утвердил Правила оказания первичной медико-санитарной помощи (ПСМП), сообщает zakon.kz.

Так, ПМСП оказывается населению:

в рамках ГОБМП; в системе ОСМС; в рамках добровольного медицинского страхования.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается врачами общей практики (семейными врачами), участковыми терапевтами, педиатрами, фельдшерами, акушерами, медицинскими сестрами расширенной практики (общей практики), участковыми медицинскими сестрами, социальными работниками, психологами в области здравоохранения.

ПМСП осуществляют работу по следующим принципам:

семейный принцип обслуживания;

территориальная доступность ПМСП;

свободный выбор медицинской организации в пределах территориальной доступности;

удовлетворенность пациента качеством медицинской помощи;

равноправие и добросовестная конкуренция независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности;

услуги ПМСП, охватывающие профилактику, диагностику и лечение, доступные всем пациентам независимо от их места нахождения.

В организации ПМСП формируется участок с закреплением специалистов участка для обслуживания прикрепленного населения.

Как отмечается, количество прикрепленного населения на одного врача общей практики за исключением сельских медицинских организаций, оказывающих ПМСП не превышает 1 700 человек смешанного населения, участкового терапевта 2 200 человек, участкового педиатра - 500 детей от 0 до 6 лет, 900 детей от 7 до 18 лет.

ПМСП предоставляется в следующих формах:

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, требующих безотлагательного медицинского вмешательства для предотвращения существенного вреда здоровью или устранения угрозы жизни независимо от факта прикрепления;

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, не представляющих явную угрозу жизни пациента;

плановая - медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, а также при проведении профилактических мероприятий по месту прикрепления по предварительной записи или обращению.

ПМСП включает:

доврачебную медицинскую помощь, которая оказывается средними медицинскими работниками (участковая медицинская сестра (медицинская сестра общей практики), фельдшер, акушер) при заболеваниях или в случаях, не требующих участия врача по перечню медицинских услуг, оказываемых медицинскими работниками ПМСП; квалифицированную медицинскую помощь, которая оказывается врачом общей практики, участковым врачом-терапевтом или педиатром по перечню медицинских услуг, оказываемых врачами ПМСП; медико-социальная помощь, которая оказывается социальным работником и психологом в области здравоохранения по перечню услуг социального работника и психолога организации ПМСП.

Организация ПМСП обеспечивает сохранность первичной учетной медицинской документации, в том числе в электронном виде.

В случае обращения пациента по поводу острого заболевания или состояния, обострения хронического заболевания, специалисты организации ПМСП определяют методы диагностики и лечения в соответствии с клиническими протоколами, - говорится в документе.

При обращении пациента в организацию ПМСП по поводу неотложного состояния, острого заболевания специалист регистратуры или медицинский работник (участковая медицинская сестра, фельдшер, акушер) направляет пациента в доврачебный кабинет (фильтр).

В доврачебном кабинете медицинский работник после осмотра пациента оказывает необходимую доврачебную медицинскую помощь.

При состояниях, требующих оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи, медработник вызывает дежурного врача или участкового врача. При наличии показаний медицинский работник обеспечивает вызов бригады скорой медицинской помощи и направляет пациента в экстренной форме в круглосуточный стационар по профилю.

При состояниях, не требующих экстренной госпитализации, дальнейшее наблюдение пациента осуществляется в амбулаторных условиях, в том числе путем дистанционного консультирования посредством информационно-коммуникационных технологий.

При необходимости оказания специализированной медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию и пациентам с коронавирусной инфекцией организовываются дистанционные консультации профильных специалистов.

При необходимости пациента отправляют в дневной или круглосуточный стационар в плановой форме через Портал Бюро госпитализаци.

Более подробно правила смотрите здесь.

Приказ вводится в действие с 10 сентября 2021 года.

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