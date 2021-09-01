В Актобе неизвестный "заминировал" шесть школ

Начато досудебное расследование.

Лжетеррорист "заминировал" шесть школ в Актобе, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, 1 сентября около 08.30 часов на электронный адрес СШ №2 поступило сообщение о том, что в шести школах (средние школы №1, 2, 21, 22, 51 и 56) Актобе заложены бомбы.

На место были незамедлительно направлены все экстренные службы и группа саперов.

Также была организована эвакуация учащихся, преподавательского состава и техперсонала школ.

Сейчас проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание автора анонимных сообщений. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, – уточнили в полиции.

Стоит отметить, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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