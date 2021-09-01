Пленарное заседание Мажилиса - видеотрансляция

Приложение zakon.kz
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Проходит под председательством Нурлана Нигматулина.
В Нур-Султане проходит Пленарное заседание Мажилиса, передает zakon.kz.
Заседание проходит под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина.
1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил в парламенте с посланием народу Казахстана. Он говорил о приоритетных целях социально-экономического развития страны на предстоящий период.
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