Пленарное заседание Мажилиса - видеотрансляция

Проходит под председательством Нурлана Нигматулина.

В Нур-Султане проходит Пленарное заседание Мажилиса, передает zakon.kz.

Заседание проходит под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина.

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил в парламенте с посланием народу Казахстана. Он говорил о приоритетных целях социально-экономического развития страны на предстоящий период.

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