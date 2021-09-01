Какие требования установлены к кондитерским

Правила распространяются на объекты по производству шоколада и шоколадных изделий, какао-продуктов, кондитерских полуфабрикатов.

Министр здравоохранения РК приказом от 20 августа 2021 года утвердил Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам производства кондитерских изделий, условиям производства, расфасовки, транспортировки, хранения, реализации, утилизации и уничтожения кондитерских изделий", сообщает zakon.kz.

Документ содержит санитарно-эпидемиологические требования к объектам производства кондитерских изделий, условиям производства, расфасовки, транспортировки, хранения, реализации, утилизации и уничтожения кондитерских изделий, в том числе на объектах, размещенных в составе объектов общественного питания.

Правила распространяются на объекты по производству шоколада и шоколадных изделий, какао-продуктов, кондитерских полуфабрикатов, сахаристых кондитерских изделий и мучных кондитерских изделий, в том числе мучных кондитерских изделий без крема, мучных кондитерских изделий с кремом.

Так, говорится, что при размещении санитарно-бытовых помещений в отдельном здании предусматривается теплый переход в производственные помещения для обеспечения соблюдения процедур безопасности продукции при ее производстве.

У входов в производственное здание объектов, производственные помещения по изготовлению кондитерских изделий с кремом, при входе в санитарные узлы (туалеты) устанавливаются дезинфицирующие коврики, смоченные дезинфицирующим раствором.

При этом допускается:

сокращение или увеличение состава и набора производственных, складских и подсобных помещений, объединение помещений объектов, независимо от их мощности, последовательность их размещения - при обосновании объемно-планировочных решений, в зависимости от специфики технологических операций процесса производства продукции, от используемого продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, оборудования, а также сокращение состава и набора помещений - для объектов, работающих на полуфабрикатах промышленного изготовления в упаковке изготовителя такой продукции, при условии соблюдения поточности ведения технологических операций и требований безопасности производимой продукции, при условии отсутствия вредного воздействия на человека факторов среды обитания и здоровью человека;

объединение производств и размещение их в общих помещениях в зависимости от объемно-планировочных решений - производство карамели и драже (отделения варки карамельных масс, формовочное, охлаждения, завертки и фасовки), на объектах малой мощности помещение растаривания сырья и подготовки его к производству с помещением зачистки масложировой продукции (отделение, участок, зона);

размещение в одном помещении отделений (участков, зон), связанных едиными технологическими операциями процесса производства продукции и сходными условиями микроклимата;

при отсутствии отдельного помещения, осуществление процессов растаривания и хранения сгущенного молока в помещении для растаривания и хранения продовольственного (пищевого) сырья при условии обеспечения требований безопасности продукции и исключения вторичного загрязнения сгущенного молока;

объединение складских помещений (отделений, участков, зон) видов пищевой продукции, упаковки и упаковочных материалов с идентичными условиями хранения при условии обеспечения требований безопасности продукции.

В помещениях отделки кондитерских изделий приточная система вентиляции оборудуется с противопылевым и бактерицидным фильтром. Отверстия вентиляционных систем закрываются мелкоячеистой сеткой. В этих помещениях устанавливаются кондиционеры и устройства для защиты от инсоляции.

Объекты оснащаются технологическим, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, упаковкой (тарой), изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, и обеспечивающими условия производства, хранения, транспортировки, реализации, утилизации и уничтожения продукции.

Оборудование, используемое в производстве продукции, подвергается санитарной обработке.

Вместе с тем не допускается:

использовать для изготовления любого крема яйца водоплавающих птиц, куриные яйца с загрязненной или поврежденной скорлупой, с пороками и дефектами, яйца из хозяйств, неблагополучных по инфекционным заболеваниям птиц, за исключением яиц водоплавающих птиц для выпечки мучных кондитерских изделий;

использовать вместо яиц яичный меланж для изготовления крема, за исключением использования пастеризованного меланжа, пастеризованных яичного белка, желтка в асептической герметичной упаковке промышленного изготовления для производства продукции, для которой нет необходимости использовать целые, сырые яйца. Использование яичного меланжа без термической обработки или специальных методов обработки предусматривается при производстве мучных кондитерских изделий без крема и выпеченных кондитерских полуфабрикатов.

Получение сахарной пудры различной крупности помола осуществляется в отдельном помещении, на объектах малой мощности с учетом перерабатываемого объема сахара допускается в отделении просеивания муки.

Также говорится, что хранение сырья в транспортной упаковке, без использования внутрицеховой маркированной упаковки, в производственных помещениях не допускается, за исключением сгущенного молока в заводской упаковке.

При производстве кондитерских изделий также не допускается прием, использование, хранение, перевозка и реализация пищевой продукции, упаковки и упаковочных материалов:

с явными признаками недоброкачественности, с посторонними запахами, привкусами, включениями, изменениями цвета, запаха, консистенции, отличные от признаков, указанных в нормативных документах по стандартизации или технической документации на пищевую продукцию;

молоко и молочная продукция из хозяйств, не благополучных по заболеваемости сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие первичную обработку и пастеризацию;

яйца с загрязненной или поврежденной скорлупой, с пороками и дефектами, а также яйца из хозяйств, неблагополучных по инфекционным заболеваниям птиц, утиные и гусиные яйца;

пищевая продукция (в том числе мука и сухофрукты), зараженная и загрязненная вредителями хлебных запасов, загрязненная посторонними примесями;

фрукты (в том числе ягоды), орехи с наличием плесени и признаками гнили;

без товаросопроводительных документов, обеспечивающих их прослеживаемость, документов об оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции, подтверждающих ее безопасность;

в нарушенной или негерметичной упаковке, загрязненной упаковке, в упаковке, не предназначенной для контакта с пищевой продукцией;

хранение пищевой продукции в транспортной упаковке и упаковочных материалов в производственных помещениях;

при отсутствии соответствующей маркировки;

при отсутствии условий для соблюдения температурных и влажностных условий хранения и транспортировки;

при отсутствии установленных сроков годности или с истекшими сроками годности;

при несоответствии по показателям безопасности;

лекарственные растения, за исключением ароматических (пряных) растений и некоторых других видов растений, разрешенных для применения в пищевом производстве;

не имеющих необходимой информации на потребительской, транспортной упаковке, этикетках, ярлыках, листах-вкладышах или в товаросопроводительных документах;

при несоответствии предоставленной информации;

являющейся фальсифицированной;

является продукцией, в отношении которой одним из государств - членов Евразийского экономического союза введены временные санитарные меры.

Для хранения яиц и жидкой яичной продукции предусматривается отдельное холодильное оборудование. Допускается хранение яиц и жидкой яйчной продукции в холодильном оборудовании совместно с полуфабрикатами и готовой пищевой продукцией на отдельных участках, при условии наличия герметической упаковки, их нахождения в закрытых контейнерах, соблюдения товарного соседства пищевой продукции, а также при соблюдении температурно-влажностных условий хранения.

Полностью посмотреть требования можно здесь.

Приказ вводится в действие с 18 сентября 2021 года.

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