Митрополит Александр поздравил детей с Днем знаний и началом учебы

От того, как пройдет ваше становление, образование, воспитание, во многом зависит лицо нашей страны.

C началом нового учебного года детей и родителей поздравил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, сообщает zakon.kz

Традиционно с Днем знаний и началом нового учебного года преподавателей, родителей, учащихся школ и студентов поздравил глава Православной церкви Казахстана митрополит Александр.

Это особый праздник для школьников, студентов и их родителей, для преподавателей и воспитателей, - отметил митрополит. - В какой бы класс ни шли наши дети - в первый или последний, какой бы курс ни ожидал студента - начальный или заключительный, каждый учебный год несет с собой большую меру ответственности, поскольку приобретенные знания и навыки становятся фундаментом последующей самостоятельной жизни.

Глава Православной церкви Казахстана по-отечески обратился к молодым людям: "Помните, что от того, как пройдет ваше становление, образование, воспитание, от того, кем вы будете, во многом зависит лицо нашей страны - благословенного Казахстана. Сегодня всякому юному человеку очень важно иметь хорошее образование, поскольку без широкого кругозора, без добротного интеллектуального багажа весьма непросто устроить правильно свою жизнь".

Но есть и еще нечто важное - человек может быть образованным и при этом неустроенным, несчастным, одиноким. Говоря об этом, митрополит отметил: "Чтобы быть счастливым, нужно образовывать не только свой ум, но и свою душу, свое сердце. Для того чтобы быть счастливым, нужно уметь делать счастливыми других. А сделать счастливым другого может только добрый человек - тот, кто способен щедро поделиться с другим тем, что имеет сам: временем, вниманием, заботой, материальными благами".

Поэтому, пока есть время, надо учиться делать добро всем, кто оказывается рядом с нами, кто нуждается в нашей поддержке и ободрении.

Митрополит пожелал студентам и школьникам успехов в получении знаний, педагогам, учителям и воспитателям - мудрости, терпения и снисхождения, и всем казахстанцам - мира, благополучия и крепкого здоровья.

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