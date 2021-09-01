Мажилис согласовал кандидатуру министра сельского хозяйства

Вопрос рассмотрен мажилисменами профильного комитета.

На заседании Комитета по аграрным вопросам мажилиса согласована кандидатура Ербола Карашукеева для назначения на должность министра сельского хозяйства Республики Казахстан, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы, вопрос рассмотрен мажилисменами профильного комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".

Кандидатуру по поручению премьер-министра Казахстана представил руководитель Канцелярии Галымжан Койшыбаев.

Согласно процедуре согласования министров, введенной в мажилисе, Ербол Карашукеев ответил на вопросы депутатов, а также рассказал о своем видении организации работы, – говорится в сообщении.

При этом мажилисмены обратили особое внимание на вопросы, поднятые аграриями в регионах во время летних встреч с населением, которые касались, прежде всего, дефицита кормов, вызванных засухой из-за нехватки воды. Парламентарии подчеркнули и важность разработки четкого алгоритма действий для недопущения чрезвычайных ситуаций, аналогичных той, которая возникла летом в Кызылординской области.

По итогам заседания Комитета принято соответствующее Заключение. В документе, в частности, отмечается, что Комитет по аграрным вопросам мажилиса, рассмотрев кандидатуру Карашукеева Ербола Шыракпаевича, считает возможным рекомендовать его для назначения на должность министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

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