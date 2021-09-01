Мажилис согласовал кандидатуру министра сельского хозяйства

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Вопрос рассмотрен мажилисменами профильного комитета.
На заседании Комитета по аграрным вопросам мажилиса согласована кандидатура Ербола Карашукеева для назначения на должность министра сельского хозяйства Республики Казахстан, передает zakon.kz.
По информации пресс-службы, вопрос рассмотрен мажилисменами профильного комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".
Кандидатуру по поручению премьер-министра Казахстана представил руководитель Канцелярии Галымжан Койшыбаев.
Согласно процедуре согласования министров, введенной в мажилисе, Ербол Карашукеев ответил на вопросы депутатов, а также рассказал о своем видении организации работы, – говорится в сообщении.
При этом мажилисмены обратили особое внимание на вопросы, поднятые аграриями в регионах во время летних встреч с населением, которые касались, прежде всего, дефицита кормов, вызванных засухой из-за нехватки воды. Парламентарии подчеркнули и важность разработки четкого алгоритма действий для недопущения чрезвычайных ситуаций, аналогичных той, которая возникла летом в Кызылординской области.
По итогам заседания Комитета принято соответствующее Заключение. В документе, в частности, отмечается, что Комитет по аграрным вопросам мажилиса, рассмотрев кандидатуру Карашукеева Ербола Шыракпаевича, считает возможным рекомендовать его для назначения на должность министра сельского хозяйства Республики Казахстан.
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