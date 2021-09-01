Карашукеев стал министром сельского хозяйства Казахстана

Об этом говорится в сообщении Акорды.

Президент Казахстана назначил на должность министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, передает zakon.kz.

Назначить Карашукеева Ербола Шыракпаевича министром сельского хозяйства Республики Казахстан, - говорится в сообщении Акорды.

Ербол Карашукеев родился в 1976 году в Алматинской области. Женат, двое детей. Владеет казахским, русским, английским языками. Окончил КазГНУ им. Аль-Фараби (1997), бакалавр юриспруденции, Институт экономики и права КазГНУ им. Аль-Фараби (1999), магистр экономики.

Трудовой стаж:

· Главный специалист Управления анализа и конъюнктурных обследований Агентства РК по статистике (1998-1999);

· Консультант отдела социально-экономического анализа Администрации Президента РК (1999-2001);

· Финансовый директор, директор филиала в г. Актобе, Директор по западному региону СП ТОО "Медикус Центр" (2002-2003);

· Директор финансового департамента - член правления АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (2003-2006);

· Директор сводно-аналитического департамента Министерства финансов РК (2006-2007);

· Управляющий директор АО Национального управляющего холдинга "КазАгро" (2007);

· Председатель правления АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" (2007-2009);

· Генеральный директор РГП "Центр по исследованию финансовых нарушений" Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2010-2012);

· Генеральный директор ТОО "Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологии КБТУ", ФНБ "Самрук Казына" (2012-2013);

· Заместитель председателя правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (2013-01.2016);

· Заместитель заведующего отделом Социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (01.2016-01.2019);

· Председатель Комитета казначейства Министерства финансов (01.2019-04.2019);

· Председатель правления, член совета директоров АО "Холдинг "КазАгро" (04.2019-03.2021);

· И.о. заместителя заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (03.2021-04.2021);

· Вице-министр финансов (04.2021-07.2021);

До назначения он занимал должность вице-министра сельского хозяйства.

10 июля Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства отправил в отставку бывшего министра сельского хозяйства Сапархана Омарова. Это произошло из-за того, что министерство под руководством Омарова не смогло предотвратить гибель скота из-за засухи. Исполнять обязанности главы Минсельхоза назначили Ербола Карашукеева.

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