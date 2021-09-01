Велогонщик "Астаны" Фульсанг досрочно закончил сезон

Он огорчен таким финишем сезона.

Представитель казахстанской команды "Astana-Premier Tech" датчанин Якоб Фульсанг перенес операцию по стабилизации перелома левой ключицы, сообщает zakon.kz.

По данным astanapremiertech.com, 30 августа Якоб получил серьезную травму на первом этапе Тура Бенелюкса и вынужден был сняться с гонки. После операции врачи порекомендовали Фульсангу приостановить тренировочный процесс на некоторое время - для восстановления организма велосипедиста. Тем более, до конца велосезона осталось полтора месяца и нагружать спортсмена нет никакого смысла.

В свою очередь, Якоб чувствует себя неплохо, он огорчен таким финишем сезона и надеется на быстрейшее выздоровление.

Разочарование - это ничего не сказать. Как всем вам известно, сезон был не очень удачным, но после Олимпийских игр я так упорно тренировался и чувствовал себя в хорошей форме для финальной части сезона, а моей главной целью была "Ломбардия". Я почти уверен, что мой сезон закончился, это трудно принять, но я должен смириться с этим. Я хочу поблагодарить нашу медицинскую команду, которая немедленно организовала мне операцию здесь, в Бельгии, так что теперь я могу начать свое восстановление, - сказал Фульсанг.

В отсутствии своего капитана другие велогонщики "Астаны" продолжают борьбу за главный трофей "Тура Бенилюкса". После двух этапов лучший из них, казахстанец Дмитрий Груздев, расположился на 101 месте. Он проигрывает лидеру гонки Стефану Биссеггеру из Швейцарии 3 минуты 44 секунды.

Куандык Шынасилов

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