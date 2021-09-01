Сократить количество легионеров в казахстанском спорте потребовал депутат

Саиров представил свои предложения, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Палаты.

Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров потребовал от правительства мер по развитию казахстанского спорта. В то же время он представил свои предложения, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Палаты, передает корреспондент zakon.kz.

Оглашая депутатский запрос к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову, депутат Саиров констатировал, что Олимпийские игры в Токио выявили системные проблемы спортивной сферы Казахстана.

В связи с этим, президент Касым-Жомарт Токаев выразил озабоченность развитием спорта в стране. У нас в области спорта очень много противоречий! Некоторым спортивным объектам выделены огромные средства. Например, в Щучинске на объект по прыжкам с трамплина потрачено 38 млрд! И никакого спортивного результата! В 2021 году на спорт высших достижений выделено 47 млрд 242 млн 172 тысяч тенге, на развитие массового спорта – всего лишь 2 млрд 081 млн тенге, – пояснил он.

При этом казахстанцы являются свидетелями плачевного материально-технического состояния детско-юношеских школ, в стране не проводятся соревнования среди подростков, отсутствует система поддержки детского и молодежного спорта.

Представители крупного бизнеса, возглавлявшие спортивные федерации, были увлечены отнюдь не развитием спорта, а освоением бюджетных средств! Миллиардами тратимся на "легионеров", на бесполезные профессиональные клубы, в то же время игнорируем подрастающее поколение страны, не даем возможности их спортивному развитию и росту. Депутаты партии "Nur Otan" не раз поднимали этот вопрос! Фракция партии "Nur Otan" считает, что сферу спорта нужно кардинально реформировать! Спортивная отрасль Казахстана должна быть направлена на использование и развитие внутреннего, человеческого капитала страны, – считает мажилисмен.

В свою очередь, он представил несколько предложений правительству РК. В частности, по его словам, в первую очередь необходимо сократить количество легионеров и бесполезные "профессиональные клубы", создать условия для массового занятия спортом сельских детей, особенно важно строительство современных спортивных залов во всех селах, где имеются школы.

Также на уровне сел и районов необходимо навести порядок в детско-юношеских спортивных школах и модернизировать их учебно-тренировочные методы. Областным акиматам вместо того, чтобы тратиться на заезжих спортсменов, необходимо заняться организацией областных спортивных соревнований, создавать условия и прокладывать дорогу в мир спорта подрастающему поколению. В крупных спортивных комплексах Казахстана крайне завышены тарифы, в связи с этим дети и подростки не имеют возможности их посещать и заниматься спортом. Для простого народа, особенно для наших детей двери в такие места напрочь закрыты, – негодует Саиров.

На его взгляд, нужно срочно решать этот вопрос. Кроме того, важно обмениваться опытом с различными передовыми международными школами, повышая профессиональный уровень тренеров. Главная задача – вернуть в страну тренеров, которые находятся в стороне, пополняя копилку медалей других стран.

При этом все сэкономленные средства должны быть направлены на повышение материально-технической базы Федераций Олимпийского спорта, повышение морального, профессионального, материального уровня тренеров, воспитание молодых спортсменов нашей страны. Национальный потенциал нашего народа очень велик. Мы уверены, что в ближайшее время появится новое поколение, которое будет потрясать мир, как Жаксылык Ушкемпиров, Серик Конакбаев и Бекзат Саттарханов, – заключил депутат.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!