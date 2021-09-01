В первый раз – в первый "карантинный" класс

На "карантинной" линейке в честь Дня знаний побывали журналисты.

Журналисты zakon.kz побывали на линейке в честь Дня знаний, организованной в условиях эпидемиологических ограничений.

В соответствии с распоряжением Министерства образования, линейка в этом году проводилась только для первоклассников – ребята постарше могли довольствоваться лишь классными часами.

Тем не менее в алматинской гимназии №27 удалось сохранить атмосферу праздника, пусть только и для самых маленьких.

С одним ребенком на территорию школы разрешалось проходить одному сопровождающему – для этого взрослым необходимо было проверить свой статус в приложении Ashyq. И здесь не обошлось без небольшого казуса: приложение, возможно, в силу перегруженности отказывалось сканировать всех желающих поддержать малышей в первый учебный день.

Впрочем, те мамы и папы, которые остались "за бортом" мероприятия, внимательно следили за ним через забор.

В гимназии, гостеприимно открывшей свои двери журналистам, принято рассаживать "первашей" на стулья – так они, по мнению администрации, меньше устают во время торжества.

Что характерно, юные ученики, несмотря на освобождение от школьной формы, соблюли обычные требования к внешнему виду.

Линейка, в целом, не отличалась от аналогичных мероприятий прошлого, докоронавирусного периода: государственный гимн, поздравления учителей, песни, танцы и, конечно, первый звонок. Кстати, в нашем случае начало учебного года возвестила не одна первоклассница, позвонившая в колокольчик, сидя на плече у выпускника, а сразу все малыши. По завершении мероприятия детям вручили буквари и направили в кабинеты.

А внутри школы нас ожидала неожиданно продуманная система обучения, разработанная с учетом специфических требований времени.

К началу учебного года мы готовились уже с июля, изучали нормативные документы. Помимо всех законов по образованию, приняли во внимание постановление главного санитарного врача, - рассказала директор гимназии Айна Абдиева.

По ее словам, кварцевые лампы в здании, опираясь на рекомендации врачей, заменили рециркуляторами воздуха, запланировали проветривание кабинетов после второго урока и влажную уборку –– после третьего. Школу разделили на шесть блоков, в каждом из которых утром занимается одна параллель, а после обеда –– другая. Из блока в блок никто не перемещается. Более того, в школе предусмотрено несколько выходов во избежание скопления детей в одном месте.

С детьми, чьи родители написали соответствующее заявление, уроки будем проводить в онлайн-формате. Совмещаем просто: я веду урок в классе, но параллельно с этим подключена вся необходимая аппаратура, и через Zoom его смотрят дети, сидящие на удаленке. Возможно, некоторые образовательные дисциплины мы впоследствии полностью переведем на онлайн, это будет зависеть от эпидемиологической обстановки, - добавила директор.

Отвечая на вопрос, много ли родителей изъявили желание оставить детей дома, она заметила, что дистанционный формат предпочли 4-5% от общего числа учеников.

Сама я однозначно выбираю традиционный формат обучения. Какая ценность в нашей работе, если мы не видим детей? Но признаю, что пандемия даже принесла нам пользу. Во-первых, в этом году к нам пришли аж 10 магистрантов, которые в другое время, скорее всего, устроились бы в какие-нибудь фирмы. Во-вторых, дистанционка указала нам наши слабые места. Раньше мы разве что презентации могли сделать, а сейчас и полноценные онлайн-уроки организуем, и совещания, - поделилась Айна Абдиева.

Подробнее о принципах работы с самыми маленькими рассказали учителя начальных классов. Так, начальная школа была поделена на четыре блока. 1 и 4 классы будут учиться с первой смены, 2 и 3 –– со второй. При этом каждый класс дополнительно поделен на две группы. Дело –– в ограничении числа учеников: их должно быть не более 25.

В старших классах мы спокойно выдерживаем такую норму, а вот с младшими сложнее. У нас в начальном звене в каждом классе – более 30-ти ребят. Чтобы все дети могли обучаться очно, приходится комбинировать: сегодня первая группа занимается очно, завтра вторая. Конечно, если родители написали заявление о переводе ребенка на онлайн-формат, он подключается к уроку удаленно, - пояснила завуч и учитель начальных классов Светлана Дериганова.

Впрочем, по словам ее коллеги Оксаны Харитоновой, желающих еще годик посидеть на дистанционке нашлось не много:

В моем 3 классе никто не согласился на онлайн-обучение. Да, у нас 36 человек, мы вынуждены комбинировать занятия, но родители и дети пошли на это ради возможности ходить в школу. Мы прошли очень много курсов для дистанционного обучения, но хотели работать в штатном режиме, видеть детей вживую, а не через экран монитора. Семьи также подготовились к комбинированному формату, запаслись техникой.

Рассказала она и о судьбе прошлогодних первоклашек, которые вместо обычной адаптации к школе столкнулись с совершенно неожиданным как для себя, так и для родителей форматом.

Наши учителя очень старались минимизировать потери, грамотно организовать учебный процесс. Дети каждый день с восьми утра присутствовали на уроках через Zoom. Конечно, сейчас им придется привыкать к школе заново, но, думаю, мы сможем им помочь, - заверила педагог.

Ирина Мишура

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