Сообщений, обращений и заявлений по указанному факту в органы внутренних дел не поступало.

Полицейские прокомментировали "стрельбу" в Алматы, передает zakon.kz.

В социальных сетях стало распространяться сообщение, что на ул. Розовая произошла перестрелка.

Одна пуля попала в машину, скорее всего, стреляли из травмата. Позже там все оцепили сотрудники полиции, - говорится в посте.

Как сообщили в ДП города, сообщений, обращений и заявлений по указанному факту в органы внутренних дел не поступало.

В ходе проведенной проверки установлена владелица автомашины, которая сообщила, что не знает истинных обстоятельств деформации лобового стекла ее транспортного средства. Она не исключает и попадания камня. От подачи официального заявления женщина отказалась.

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