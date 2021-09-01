Казахстанские паралимпийцы заработали еще одну медаль в Токио

Нурдаулет Жумагали выиграл бронзовую медаль паралимпиады в Токио.

Бронзовую медаль примерил парапловец Нурдаулет Жумагали в дисциплине 100 метров браcсом, передает zakon.kz.

Наш земляк уступил только немцу Тализо Энгелу и Давиду Энри Абрахамсу из США.

Данный финальный заплыв финишировал с мировым рекордом. Его установил Тализо Энгел - 1:02:97, сообщает olimpics.com.

Нельзя не отметить также, что в этот финал лучшей восьмерки вошел другой наш посланец - Нурали Советканов.

К сожалению, Нурали занял последнее место. Также в финальную часть программы "100 метров брассом" среди женщин вошла Алия Рахимбекова, но ей не удалось войти в число лучших пловчих соревнований.

На данный час в активе представителей Казахстана пять медалей разного достоинства - одно "золото", три "серебра" и "бронза". Мы на 44-м месте командного зачета.

Куандык Шынасимов

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